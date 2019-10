Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kõlasid nõiasõnad? „Paggan, paggan mine pirgo!“ 

Kõigepealt uuris kohus, kui hästi Pudell piiblit tunneb. Selgus, et muidu head teadmised olla segatud paganlikkuse vaimuga. Neitsi Maarjat palunud ta, et too annaks igaühele süüa, aitaks ning teeks inimesed terveks. „Meie isa“ palvele aga lisanud mõned arusaamata sõnad. Kokkuvõttes leiti, et ta teadmised ristiusust on vähesed.