HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | "Rannamaja" Kristo: põhikoolis olin klassi kloun, sestap võib minust vabalt näitleja saada  

TV3 telesaade "Duubel" eesotsas Taavi Libega otsustas, et paneb noore tööotsija proovile ning kohale olime kutsutud ka Maiken ja mina. Kristo pidi nii laulma, reklaamtekste esitama, kui ka oma tõelistest iidolitest rääkima. Etteaste meeldis mulle sedavõrd, et otsustasin sellele nädalale planeeritud intervjuu hoopis Kristo teha jätta. Juhuse tahtel saigi noor tõsielustaar võimaluse kohtuda näitleja Jan Uuspõlluga, keda ta terve elu imetlenud on. Kuidas Kristo intervjuu oma suure iidoliga sujus, näed SIIT!

Kristo, kuidas ise intervjuuga rahule jäid?

Kõik oli suurepärane! Alguses oli närv sees, aga kui jää sai murtud, siis edasi läks lepase reega. Väga lõbusalt. Janiga on väga mõnus rääkida. Kahju, et nii vähe küsida jõudsin.

Kas see veksel, mille saates "Duubel" välja käisid, et võiksid vabalt töötada ka ajakirjanduse valdkonnas, on päriselt ka vettpidav või oli see lihtsalt sõnakõlks?

Ei olnud sõnakõlks. Kaamerate ees on mulle alati meeldinud olla. Esineda meeldib ka. No, ja miks mitte siis teha tööd, kus on võimalik kohtuda ka põnevate inimestega.

Kas "Rannamaja" oli sinu esimene telekogemus?

Jah, teles pole ma varem olnud. Aga põhikoolis oli mul väga palju lavalisi projekte, mida vaatas terve kool. Olin alati esi top kolmes, kes etendustesse valiti. Esinejageen on minus täitsa olemas.