Rahvusvahelisel iludusvõistlusel kõrge tiitli pälvinud eestlanna: „Ilus naine on õnnelik naine.“ 

"Vaadates ennast ja võitjaid, on looduse poolt iluideaal ikka jätkuvalt kõrgel tasemel," usub Marianna, kelle sõnul ei tasu ennast ilukirurgia abil muuta. "Kui hakkad endas midagi muutma, siis see pole enam sina." Mariannal on emotsioonid siiani laes: "Oleme sukeldunud, mänginud palli basseinis, jooksnud meigi ja ilusate kleitidega vihma käes. Finaalvõistluse päeval oli saal välja müüdud ning külalisi oli palju. Adrenaliin oli taevani ja kõik see oli super!" Marianna tunnistab, et on olnud väga skeptiline iludusvõistluste suhtes. Pärast Singapuris kogetut on neiu arvamus aga kardinaalselt muutunud. "Võistlus oli aus. Eelkõige vaadati, mis inimene sa oled, kuidas sa teistega läbi saad, kuidas käitud, mida räägid. Välimus oli üks väike osa kogu pildist. Mulle meeldis, et esikohal oli isiksus. See ei olnud tibide võistlus, vaid edukate, tarkade ning andekate naiste konkurss."

Marianna Ots Foto: Erakogu

Marianna arvab, et jäi žüriile silma, kuna erines teistest. "Näiteks minu hobi, et sõidan mootorrattaga – see oli kõikide jaoks üllatus. Kõik teavad, et naine on ilus siis, kui tema silmad säravad. Mingi kirurgia ei aita, kui naisel ei ole harmooniat iseendaga ja kui ta ei oska elu nautida."



Marianna arvab, et iluideaali ja enesekindlust hägustab tänapäevane sotsiaalmeedia, eelkõige Instagram ja Facebook: "Kahjuks paljud inimesed võtavad sinna postitatud pilte väga tõsiselt ning võrreldes ennast selle maailmaga võib enesehinnang kukkuda. Sellised võistlused annavad kõikidele naistele võimaluse tunda ennast nagu muinasjutus. Naine ei pea olema ainult koduperenaine. Tänapäeva naised on väga edukad, tugevad. Vahepeal on kasulik meelde tuletada, et igas naises peitub tõeline printsess. Ilus naine on õnnelik naine. Kõik ilu on hinges ja silmades. Kui inimene oskab jagada teistega positiivset energiat, on ta igapidi ilus."