Elina Borni elus puhuvad uued tuuled: olen tahtnud ammu laulmise kõrvalt midagi teistsugust teha 

“Kindlasti pole antud eriala valimine minu jaoks varuvariant – laulmist ma ei jäta ja see pole n.ö kannapööre mu elus. Enesearendamine, ükskõik millises valdkonnas on kindlasti oluline, see on enda teadmiste ja oskuste täiustamine – kindlasti tuleb see pigem kasuks kui kahjuks,” näeb Born lisaeriala omandamist igati normaalse ja positiivse elu osana.