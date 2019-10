Väide: president Kennedy oli armukese juures, kui Jackie sünnitas 

Carly Simon (74) sõbrunes president Kennedy lese Jackie Kennedy Onassisega (1929 - 1994) 1983. aastal, mil Jackie oli 54 ja Carly 38. Hitist "You're So Vain" tuntud lauljanna nimetab Jackiet "emaks, keda mul varem ei olnud". "Ta andis mulle nii palju nõuandeid. Teised kartsid oma arvamust välja öelda, aga Jackie oli otsekohene."

New York Posti andmeil ei saa Simoni väide puudutada Kennedyte laste Caroline'i, John juuniori ja mõnepäevasena surnud Patricku sündi. Siis oli John Jackie jaoks olemas. Kuid kuulu järgi viibis Kennedy parajasti jahtlaevaga Vahemerel, kui Jackie 1956. aastal surnult sündinud lapse ilmale tõi.

"Oma jahedas distantseerituses ei leidnud ta põhjust tagasi kiirustada - lapsest oldi juba ilma," kirjutas raamatu “The Kennedy Baby: The Loss That Transformed JFK" autor Steven Levingston 2013. aastal ajalehes Washington Post.

Jackie Kennedy ja Aristoteles Onassis oma pulmapäeval. Foto: Topham Photopoint/Scanpix

Carly Simoni sõnul ei lasknud Jackie end abikaasa kõrvalhüpetest häirida, olles veendunud, et Kennedy armastab just teda, mitte aga ühtki armukest. Sama muster kordus lauljanna kinnitusel Jackie teise abikaasa, Kreeka laevandusmagnaadi Aristoteles Onassisega. Kuid Simon ütleb: oleks see tema teha olnud, oleks ta keelanud Jackiel Ariga abielluda.