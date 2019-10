Meg Ryani eksmees kihlus endast 40 aastat noorema neiuga 

26aastane Laura Savoie on Meg Ryani eksabikaasast ligi 40 aastat noorem ja väga kõrgelt haritud: neiul on kaks kõrgharidust ja ta on parajasti Texase ülikoolis doktorantuuris. Näitlejad paistavad Laurale iseäranis meeltmööda olevat: varem kurameeris ta seriaali "Entourage" tähe Jeremy Piveniga (54).