„Seksi ja linna“ täht paljastas viimaks, kes on tema lapse isa 

Väikesel Maxil on kaks ema ja õigupoolest ka kaks isa: 50aastane Growler on abielus endast kümme aasta vanema William Bowersiga. Cynthia on isadepäevapostituses avaldanud ühisfoto, kus tema ja Christine on meestetandemiga koos.

New York Timesi intervjuus on näitlejanna rääkinud, et Max sündis 2011. aastal pärast viit luhtunud viljastumiskatset. Varasemast kooselust Danny Mozese nimelise mehega on Cynthial kaks täisealist last.