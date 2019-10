Johannes Tralla: absoluutset neutraalsust pole ajakirjanduses olemas, isegi lihtlause on ideoloogiline! 

"Mart Helmega läksime tookord sõbralikult lahku ja oleme kohtunud veel mitmes debatis. Kriitikutele ütlen aga, et absoluutset neutraalsust pole ajakirjanduses olemas. Kõik on ideoloogiline, ka iga lihtlause on ideoloogiline," selgitab semiootiku taustaga Tralla.