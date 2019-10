Vello Vaheril ei lubatud kohtuda oma vastsündinud lapselapsega 

Tsirkuseperekond Aita ja Vello Vaher on mitmekordsed vanavanemad, kuna nende viiest lapsest kahel on kokku neli last – pojal kaks tütart ja tütrel kaks poega.

"Tütar Lembi ei lubanud jah esimesel päeval lapse juurde," naerab Vello. Nüüdseks 1,5kuuse Ruhega on vanaisa siiski juba usinalt võimelnud ja trikke teinud. "Kihvt on vaadata, kuidas 1,5kuune hoiab kätega mu sõrmedest kinni ja on näha, et ta tunnetab oma jõudu. Ta naudib seda liigutust ja saab aru, et teeb tööd."