Presidendi kokk: presidendil pole paha ega hea tuju toitu 

Lepiku sõnul eelistab president hommikupudrule muna. "Ma ei ütleks, et tal oleks ühtegi paha või hea tuju toitu. Pigem on see toitumiseelistus sõltuv paljugi sellest, et kuna ta teeb päeva jooksul sporti, mis üritused tal on päevaplaanis, kas tal on järgmised kohtumised kohe, kui intensiivsed need on ja sellest tulenevalt on siis toit kergem või raskem," selgitas Lepik, kuidas presidendi menüü kujuneb.