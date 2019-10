GALERII | Esilinastus eksperimentaalne dokumentaalfilm Aasta täis draamat” 

Filmi peategelane Alissija-Elisabet Jevtjukova ütleb, et kuigi tema elu oleks ilmselt ka ilma eksperimendita muutunud, siis meeldib talle väga just see suund, kuhu elu on ta praegu viinud. Noore naise sõnul oli kogu aasta jooksul nii tõuse kui ka mõõnasid, kuid praegu on ta õnnelik selle üle, kuhu ta on jõudnud. Peale teatripalgalt lahkumist, on Alissija jätkuvalt teatriga väga lähedalt seotud. Enam ta nii palju teatrisse ei jõua, kuid on kindel, et kõike peab vaatama, sest just see annab võimaluse asju võrrelda ja näha teatrimaailas olevat kontrasti.