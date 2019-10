Mart Kivastik: Kirjutamise ajal lendan ma täiega! 

“Olen nüüd 56 ja saan vaadata aega mõlemat pidi: tagant ette ja eest taha. Vanemana saadki igat pidi vaadata ja hakkad eriti julmalt aru saama, kus kuradi kohas sa omadega üldse oled,” räägib kirjanik Mart Kivastik ajast – ühest oma uue romaani “Taevatrepp” peategelasest.

Juba pealkiri “Taevatrepp“ tekitab meeletul hulgal seoseid. Kõrvus kipub kummitama Led Zeppelini “Stairway to Heaven” ning mõte liigub iseenesest sellele, kust taevatrepp algab ja kuhu sellel ronija lõpuks välja jõuab.

Raamatu motoks on tsitaat “Stairway to Heaveni” tekstist, mis algab sõnadega: „Yes, there are two paths you can go by…“