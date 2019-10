Inimesed Terje Luik: „Mul on elus tohutult vedanud – kõigil läheb noorus mööda, aga minul jäi filmilindile!“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

FILMISTAAR, REŽISSÖÖR JA AEDNIK: „Moskvast tagasi Eestisse tulles hakkasin tasapisi aeda korrastama. Algul mõtlesin, et teen majaesise korda ja lasin maja ära krohvida. Kui see sai tehtud, läksin maja taha ja vaatasin, et seal on ka palju tühja maad. Ka see sai tehtud," meenutab Terje, et iluaia rajamine oli tema jaoks loogiline samm. Foto: Robin Roots

„Olen saatusele tänulik, et mulle on antud nii palju aastaid ning olen veel töövõimeline ja mõtlemisvõimeline. Olen endaga parlanksis ja rahul. Endaga saab rahul olla vaid siis, kui on elus midagi ette näidata. Näiteks võid olla kui tahes andekas kunstnik ja sul võivad olla suured ideed, aga kui ei ole ikkagi lõuendit ette näidata, ei loe see mitte midagi,“ räägib filminäitleja ja telerežissöör Terje Luik.