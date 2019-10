Film Marta Laan sai elu esimese suure filmirolli: olen sellest kaua unistanud, lõpuks see jõudis minuni! Keit Paju , täna, 15:15 Jaga: M

"Mulle meeldib olla väga multifunktsionaalne näitleja, kes teeb filmirolle, mängib teles, laval ja osaleb meelelahutuses," räägib Marta, et tele, filmi ja teatritöö vahel ta oma lemmikut valida ei oska. Foto: Tiit Tamme

Näitlejanna Marta Laan on näitlemisega tegelenud juba üle kümne aasta. Nende aastate sisse on jäänud mitmeid silmapaistvaid teatrirolle, teleseriaale ning ka näosaate kolmas koht. Kuid senini ei olnud Laan ennast veel filmilinale murdnud, kuigi ta oli sellest kaua unistanud. “Mul otseselt ahastust ei ole seetõttu tekkinud, sest mul on piisavalt olnud tööd elu jooksul,” naerab ta. “Ma olen filmidest väga unistanud ja tahtnud filmides mängida, aga see jõudis nüüd minuni!”