GALERII | Ulakas Kaunitar tähistas sünnipäeva põneva performance`ga, Beebilõusta kallim seoti kinni

Butiigi üks eesmärkidest on tuua naiste seksuaalsus “kapist välja” ning seda ongi nad juba kaheksa aasta jooksul edukalt teinud. Ulaka Kaunitari motoks on “Naistelt naistele.”

Ahvatleva välisilmega kauplus, mis samas ei paljasta, et antud pesupoel on pakkuda midagi enamat, on seest hubane ja stiilne. Poes on avar esitlusruum, mugavad proovikabiinid ning muidugi oma saladuste kamber.