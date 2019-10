Webbi kosmoseteleskoop võib näha aegade algusesse 

Augustis sai USA riiklik aeronautika- ja kosmosevalitsus NASA uhkelt teatada, et James Webbi teleskoobi kaks poolt on viimaks kokku pandud. Hiigelobservatooriumi ülemine pool, mis sisaldab peegleid ja teadusinstrumente, tõsteti Lõuna-Californias kaitsetööstusettevõttes Northrop Grumman kraana abil kosmoselaeva ja päikesekilbi otsa. „Teleskoobi ja tema teadusinstrumentide, päikesekilbi ja kosmoselaeva ühendamine üheks observatooriumiks kujutab kogu Webbi tiimi jaoks vapustavat saavutust,“ ütles Webbi projekti juht Bill Ochs ajakirjanikele.

See on James Webbi kosmoseteleskoobi pikas ja probleemiderohkes sünniloos tõepoolest märgiline hetk. NASA on lubanud, et kui Hubble'i teleskoobi vägev järglane lõpuks paika saab – 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele Maast –, sünnib astronoomias revolutsioon. Kosmoseagentuuri kinnitusel suudab Hubble'i teleskoobi järglane vaadata ajas tagasi ning näha kõige esimesi galaktikaid, mis moodustasid varajase universumi. Seda võimaldavat 6,5meetrise läbimõõduga kuldpeegel (võrdluseks: Hubble'i peegli diameeter on 2,4 meetrit), mis suudab koguda valgust esimestelt tähtedelt ja galaktikatelt, mis sündisid pärast Suurt Pauku. Nagu see lubadus juba piisavalt uhke poleks, usuvad teadlased, et tänu megapeeglile ning erakordselt tundlikele kaameratele võib Webbi teleskoop ehk otsida teistelt planeetidelt märke maavälisest elust. Ometi oleksid USA riigiisad kogu ambitsioonikale projektile 2011. aastal vee peale tõmmanud, sest selle eelarve oli kasvanud kosmiliseks.

Kulud kasvasid kümnekordseks

Webbi kosmoseteleskoobi sünd on olnud tõeline kannatuste rada. 1996. aastal loodud projekti järgi pidi teleskoobi maksumuseks tulema miljard dollarit. Kosmosesse pidi seninägematu observatoorium jõudma 2007. aasta paiku. Kuid teleskoobi valmimine on piinarikkalt veninud ja tema maksumus on kasvanud astronoomiliselt. 2011. aastaks oli viis miljardit dollarit kulutatud ja kongress kaalus rahastuse lõpetamist (finantseerida on aidanud ka Euroopa ja Kanada kosmoseagentuur). Nüüdseks on teleskoop (Ameerikas kasutatakse tema puhul akronüümi JWST) läinud planeeritust ligi kümme korda kallimaks. 2018. aasta oktoobrisse kavandatud start jäi taas ära ning NASA seadis uueks tähtajaks 2021. aasta märtsi.

KUSAGIL ON TEINE MAA? Loodetavasti annab Webbi kosmoseteleskoop vastuse ka sellele küsimusele Foto: Wikipedia

Veebiväljaande The Verge teatel on süüdistavad pilgud pööratud teleskoobi peamise ehitaja Northrop Grummani poole. Mullu takerdus observatooriumi valmimine tobedate apsude taha: üks töötaja kasutas kütuseklapi puhastamiseks vale lahustit, testimise ajal lasti masinavärki vale pinge. Mõned USA kongressi liikmed avaldasid arvamust, et tehas peaks oma vead kinni maksma. „See on üks kobakäplikumaid töid, mida minu silm näinud on, ja maksumaksjatel tõmmatakse praegu nahk üle kõrvade,“ raevutses vabariiklane Dana Rohrabacher kohtumisel Northrop Grummani juhiga.

Teleskoobi valmistajat on kerge patuoinana kujutada, kuid paljud eksperdid väidavad, et teleskoobi hädad said alguse juba planeerimisfaasis. Kuna Webbi teleskoop on niivõrd harukordne ja keerukas, ei suutnud NASA algusest peale hinnata, kui palju selle ehitamine raha ja aega nõuab. „Sellel planeedil polnud ainsatki inimest, kes oleks algul osanud JWSTd ehitada,“ toonitab kosmosepoliitika konsultatsiooniagentuuri PoliSpace asutaja Jim Muncy The Verge'i intervjuus.