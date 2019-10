Vaata, millised filmid võistlevad tänavu PÖFFil peaauhinna nimel! 

„Seda võib nimetada juba PÖFFi kaubamärgiks,” ütles festivali juht Tiina Lokk. „Oleme rohkem kui teised festivalid avatud žanrifilmidele ja huvitavatele žanrilistele ristumistele. Ka viimaste aastate arengud on näidanud, et selliseid mitme žanri elementidega filme tehakse üha enam.”

21 linateose seas, mis hakkavad võistlema peaauhinna pärast, on kümme maailma-, kaheksa rahvusvahelist ja kolm Euroopa esilinastust. Filme on neljast maailmajaost: kümme Euroopast, kuus Aasiast, neli Ameerikast ja üks Aafrikast. Dominikaani Vabariik, Vietnam, Kosovo ja Lõuna-Aafrika Vabariik on põhivõistlusprogrammis esimest korda.