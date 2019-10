Isa meenutab Avicii poisi- ja täismehepõlve: „Timil oli hea süda.“ 

Enne surma vändatud dokfilmis tunnistas Avicii aastatepikkust võitlust ärevuse, depressiooni ja meelemürgisõltuvusega. Isa sõnul ilmnesid märgid ärevusest juba teismeeas. Vanemad viisid Timi psühhiaatri vastuvõtule. "Kui märkad, et lapsel on paha olla, püüad ju teda igati aidata." Klasi sõnul oli spetsialistist kasu - Timi enesetunne mõnevõrra paranes.

Maailmakuulsus ei mõjunud Aviciile hästi - ta hakkas närve rahustama alkoholiga ning see põhjustas kõhunäärmepõletiku. Isa aitas pojal tööasju korraldada, kui Avicii selleks ise suuteline polnud. Ta ütleb, et poeg oli tööle pühendunud, kuid viimastel aastatel kurnas see Timi liialt.