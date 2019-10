Inimesed Mari-Liis Lill: praegust ühiskonda iseloomustab mõtteviis, et oma kaaslase võid ükskõik, millisel hetkel välja vahetada täna, 12:08 Jaga: M

Ivo Uukkivi ja Mari-Liis Lill Foto: Kristjan Lepp

"Kui lühidalt kokku võtta, siis enam ei abiellu me oma esimese armastusega. Üldse abi­ellutakse vähem ja neistki paaridest lahutavad pooled. Kui laiemalt mõelda, siis meie suhtemustrid ja arusaam sellest, milline on hea suhe, on suuresti ühiskondlik kokkulepe – ja seda kokkulepet oleme vahepeal muutnud," arutleb lavastaja Mari-Liis Lill värskes Eesti Naise numbris. Just armastuse ja esimese armastuse teemal kõneleb Lille lavastus "Esimene armastus", mis jõuab Eesti draamateatri lavale tuleva aasta märtsis.