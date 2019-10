Näitlejatar kaebas Weinsteini vaigistamiskatsete pärast kohtusse 

McGowan oli üks esimesi, kes Weinsteini 2017. aastal vägistamises süüdistas. Tema sõnul tungis filmimogul talle hotellitoas kallale 1997. aastal Sundance'i festivalil. See pidi olema tööalane kohtumine.

McGowan väidab BBC Newsi teatel, et niipea kui Weinsteini kõrvu jõudsid 2016. aastal kuuldused, et Rose kirjutab memuaare ja räägib ka kõnealusest intsidendist, algasid tema vaigistamise ja diskrediteerimise katsed.

Näitlejanna väitel üritasid Weinstein, tema advokaadid David Boies ja Lisa Bloom ning luurefirma Black Cube kanda hoolt, et raamat ei ilmuks. Rose'i sõnul värbas produtsent Black Cube'i temalt infot õngitsema. Firma reklaamib end Iisraeli eliitluureüksuste veteranide rühmana. New Yorkeri andmeil töötavad seal muuhulgas kurikuulsa Mossadi eksliikmed. Black Cube'i esindaja soovis McGowaniga kohtuda ning kehastus naiste eeskõnelejaks, et Rose'ilt Weinsteini pihta sihitud süüdistuste kohta infot saada.