TIMMERI TAROSKOOP 28. OKTOOBER – 3. NOVEMBER | Lõvi tunneb end kõikvõimsana, Neitsi hing januneb armastuse järele 

LÕVI alustab nädalat sellega, et saab millegagi ühelepoole, sellele järgneb tunnustus ja tasu. Tunnete end kõikvõimsana, ükskõik mille ette võtate, kõik õnnestub. Asjad liiguvad, teil on õigus, aga ärge püüdke teiste inimeste üle nii hullult kontrolli omada. Lähete liiale, seadke piirid. Nädala lõpus naudite pigem meeldivat seltskonda kui armusuhteid. Mida rohkem inimesi, seda parem. Aga nad kõik peavad muidugi teid imetlema ja kiitma.

NEITSI mõtleb sel nädalal vaid suhetest ja armastusest. Kõhkleb ja kahtleb, istub maha ja tahab asjad selgeks rääkida. Teis on nii palju umbusaldust, õpite seda kontrollima. Nädala keskel mõtleb Neitsi hästi palju oma tulevikule ja armastusele, ta tahab kindlat suhet. Nii mõnigi Neitsi võib teha abieluettepaneku, kuigi see nõuab temalt meeletut pingutust. Teil on nii suur hirm haiget saada. Aga hing januneb armastuse järele. Tööl peab Neitsi läbirääkimisi, õpib midagi enda jaoks juurde ja on pidevalt valvel, äkki keegi kahtleb tema teadmistes.