Soome kultusrokkar Ismo Alanko võttis naise 

58aastane Alanko abiellus kunstnik Johanna Sipiläga. Pulmi peeti 4. septembril vabas õhus sitarimängu saatel. "Romantiline septembrikuine hetk," kirjutas korduvalt Eestiski esinenud muusik, kes rääkis paari aasta taguses intervjuus, et elab Johannaga koos.

Ansambli Sielun Veljet legendil Alankol on Ilta-Sanomate teatel seljataga abielu näitleja Kirsti Kuosmaneniga. 2015. aastal lahku läinud paaril on kaks last.