VIDEO | Vaido Neigaus tähistab kümnendat tegevusaastat verivärske looga 

"Piire ületades ning nugasid selga saades tahtsin ma lõpuks tagasi minna sinna, kus ma saaksin hingata ja rahu," räägib Vaido, kes kirjutas loo looduskaunis paigas Soome järvede ja metsade vahel. "Sain inspiratsiooni loo sõnadele ja viisile seal olles." Muusika autoriks on Mikk Tiva ning remiksi meister on Ivo Degis.

"Soomes elades olen ma rohkem väärtustanud seda hetke ja aega, mis on mulle justkui sülle kukkunud ning ma naudin seda väga," lausub Vaido "Siin elamine on tagasi andnud mulle selle sära. Olen ennast jälle töös rakendanud, et anda inimestele seda, mida nad soovivad - meelelahutust."