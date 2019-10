Inimesed Selena Gomez klaarib uues laulus Bieberiga arveid? Toimetas Triin Tael , täna, 10:13 Jaga: M

Gomez ja Bieber 2011. aasta novembris Ameerika muusikaauhindade jagamisel. Foto: Reuters/Scanpix

Selena Gomez andis üle nelja aasta välja uue laulu. "Lose You To Love Me" on vallandanud kahtlustused, et sellega jätab Gomez hüvasti oma endise kallima Justin Bieberiga ja suleb selle peatüki oma elus.