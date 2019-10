Loe, millised on Anistoni ja Witherspooni saleduse saladused! 

50aastane näitlejanna paastub 16 tundi päevas ning sööb ainult kaheksatunnise ajavahemiku jooksul. "Nii et hommikul pole mingit söömist," rääkis Aniston Briti väljaandele Radio Times. "Märkasin, et 16 tundi ilma tahke toiduta olemine on suure muutuse toonud."

Ka Reese Witherspoon, kes mängib koos Anistoniga Apple TV uues seriaalis "Morning Show", rääkis, et tema hommik algab samuti rohelise mahla ja kohviga. Tema päev stardib siiski märksa varem: 7aastane poeg Tennessee äratab Reese'i juba kell pool kuus või kuus. Kuuel päeval nädalas sunnib kolme lapse ema end kell pool kaheksa hommikul trenni tegema. Witherspoon tunnistab, et see on tema jaoks paras eneseületus.