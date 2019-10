Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas algas korrapärane rongiliiklus Peterburi Tõnis Erilaid , täna, 00:10 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Vanal ajal uudistega kiiret polnud. Alles ligi kuu aega hiljem kirjutas Perno Postimees ehk Näddalileht 1870. aastal: „Korrapärased sõidud Balti raudtee peal on laupäeval, 24. oktobril peale hakkanud ja ärrasõido ja linna samise tunnid on nenda seatud: ärraminnik Tallinnast Peterburgi hommiko kell 9,30 minuti ja on päärast lõunat kello neli 55 minutit Narvas; sõidab Narvast jälle eddasi pärast lõunat kello 5,25 minutid ja on õhto kello 10,40 minuti Peterburgi Warshawi rongijaamas. Nüüd pörame jälle tagasi Peterburgist Tallinna pole ja siis sõidab massin Peterburgist ära hommiko kello 8,30 minuti ja on õhto kello 9,35 minuti aeal Tallinnas.“