PILDIGALERII | Peoõhtu Mariliis Jõgevaga vanalinna kuumimas klubis oli pühendatud moele 

Kontsertõhtu Mariliis Jõgevaga Lounge Deja Vu`s Foto: Renee Lutterus

Kui päeval võis Mariliis Jõgevat silmata TFW esireas värsket moodi uudistamas, siis õhtul astus lauljatar üles Lounge Deja Vu's. Mahedad kitarrisoolod ja imeline lauluhääl – tegemist oli tõepoolest perfect match'iga! Mariliisi poplugu "Väike valge vale" on eesti vaadatuima teleseriaali "Pilvede all" tunnusmeloodia. Hiljuti vihjas lauljatar enda sotsiaalmeedias, et lähiajal on tema sulest oodata ka uut materjali. Kus ja millal seda kuulata saab, ootame huviga!