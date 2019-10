PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 26.oktoober 

Võid avastada, et oled kergemeelselt andnud lubadusi, millest on keeruline kinni pidada. Anna endast parim, aga kui kuidagi hakkama ei saa, tunnista oma vigu ja palu vabandust.

Oled kaastundlik ja empaatiavõimeline. See, mida su kaaslased läbi elavad ja tunnevad on sulle vaat et tähtsamgi kui see, mis toimub su endaga.