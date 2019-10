Inimesed Sarah Brightman: "Ma poleks iial saanud elada sellist elu, nagu olen elanud, kui mul oleksid olnud lapsed." Gerda Kordemets , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

RASKE TÖÖ: Kontserdil kannab Sarah Brightman kostüümikollektsiooni, mida ehib 600 000 Swarovski kristalli Foto: All Events OÜ

„Oma rõõmuks avastasin, et mulle on looduse poolt antud ka need vaimsed ja füüsilised eeldused, mis on vajalikud kosmoselennuks. Ei usu, et mul eluski enam tuleb nii ägedat väljakutset, see oli väga lõbus!“ räägib maailma kuulsaim sopran Õhtulehele antud intervjuus, kuidas ta läbis 2015. aastal rahvusvahelise kosmosejaama täistreeninguprogrammi ja oleks ühena kosmoselaeva Sojuz kolmest meeskonnaliikmest äärepealt kosmosesse lennanud.