Pea poole sajandi vanused Kukerpillid on mänginud ka nimede all Kikerpillid ja Krasnõje Petuhi 

„Järgmine lugu juhtus kolm aastat tagasi, kui Kukerpillid esinesid kas Louisianas või Texases. Meie hea tuttav, Chicago Eesti maja kunagine president Mehis Vahtra sõitis koos semudega meid kuulama,“ pajatas Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtul Kukerpillide lõõtsamees Arne Haasma õhtu kõige lustlikuma loo, mis kaudselt ka meie muusikuid puudutas.

„Chicagost lõunasse on oma 1500 kilomeetrit, poisid sõitsid ka öösel ning olid kolme vahetusega kordamööda roolis. Ühel kiirtee jupil, kust oleks pidanud maha pöörama, kihutasid nad kogemata mööda. Mõtlesid, et öösel niikuinii keegi ei sõida, ajame vaikselt tagasi, sest vastasel juhul pidanuks 100 kilomeetrit ringi sõitma. Hakkasid tagurdama, kui korraga käis kerge pauk. Mis selgus?

Hollandi poiste auto oli neile tagant sisse sõitnud ning ka politsei oli kohe, põmm, kohal. Meie sõbrad värisesid, et mis nüüd saab. Politsei jalutas aga hollandlaste auto juurde, rääkis seal midagi, kui korraga tirisid politseinikud kõik autosviibijad masinast välja, panid poiste käed raudu, kohe politseiautosse ja minema. Paar politseinikku jäid paigale, tulid eesti poiste juurde, küsisid, kas neil mingeid pretensioone on ja kui ei ole, võite ära sõita. Meie tuttavad tundsid ennast sellises situatsioonis natuke imelikult ja uurisid, mis Hollandi poistest sai. Mille peale üks võmm vastas: „Mis sai, mis sai. Need olid vist narkolaksu all, ütlesid, et te sõitsite kiirteel tagurpidi.“