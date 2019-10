Ülo Tuulik: õde arvas, et me vend Jüriga ei õpigi lugema 

Ülo Tuulik on seilanud – küll kalatraaleritel, küll teadlaste laevadel – risti ja põiki üle Atlandi ookeani, Lääne- ja Põhjamerel. Ta teab, mida tähendab Smuuli sõnastatud Suur Hall. Ta on seda ise kogenud. Esimest korda viidi ta vete peale nelja-aastasena 1944. aasta sügisel. See sundminek Saksamaale on Ülol tänini tükati silme ees ja veres ning võib-olla sellepärast ongi ta hiljem öelnud, et noore poisina, küll Muhus sündinuna, ei tundnud ta kordagi kihku hakata meremeheks. Ometi sai ta rohkem merd seilata kui kuulus sugulane Juhan Smuul.

Täpselt 75 aastat tagasi, hilissuvel ja sügisel, toimus sissetungiva Punaarmee eest suur põgenemine, mida on nimetatud ka paadipõgenemiseks. Mida sa nelja-aastase poisina nendest sündmustest mäletad?

1944. aasta sügisel oli tõesti suur üle mere minek. Kellel oli võimalus, pagesid Läände, ennekõike Rootsi ja Saksamaale. Aga meie kooliõpetajast isa, kelle juures käisid mitmed õpilased kutsumas, et me läheks nende laevukeste peale ja ära Rootsi, oli kategooriliselt kodumaalt lahkumise vastu.