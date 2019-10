Robert Pattinson oma uuest rollist: „Batman pole kangelane.“ 

Pattinsonist saab nimiosatäitja Matt Reevesi filmis „The Batman“. Mida ta ise koomiksikangelase rollist arvab, küsis New York Times.

„Batman pole siiski kangelane,“ vastas näitleja. „Ta on keeruline tegelaskuju. Ma vist ei suudaks eales tõelist kangelast kehastada - alati peab midagi natuke valesti olema.“ Robert viskab nalja: „See tuleb vist sellest, et mul on üks silm teisest väiksem.“