KAKS KUUD ISAROLLI! Tanel Padar: pelgasin, kas saan sellega hakkama 

Tanel Padari ja tema kihlatu Lauren Villmanni tütar nägi ilmavalgust 26. augustil ning sai nimeks Linda. "See on alati mulle nalja teinud, kuidas lapse isapoolsed sugulased ja tuttavad arvavad, et laps on isa nägu, ja emapoolsed sugulased arvavad, et laps on ema nägu. Ütleme, et minu gabariitide ja minu näoga. Ma siiski loodan, et ta elu oleks naisterahvana kvaliteetsem. Et ta oleks emasse," naeris Tanel.

Sotsiaalmeediapostituse peale, kus Tanel poseeris koos kõhukotti pandud pisitütrega, tõusis mõni lausa tagajalgadele. "Tegemist oli poseeritud pildidga, aga jäi mulje, nagu oleksin kandnud last halvasti. Olen aru saanud, et kõhukotiga ei julge ma ühtegi pilti enam postitada. Telliskivisse ei julgegi kõhukotiga minna. Nii palju kui on kõhukotte, on teoreetikuid," märkis Tanel.

Muusik kinnitas, et ta ei ole kunagi lugenud kommentaare: "Kui ma eos tean, et mulle mingi asi ei meeldi, siis ma eos ei ava linki. Ma ei lähe vaatama või otsima." Ta lisas, et üritab enda elust igasuguse negatiivsuse välja jätta.

Tanel jäi saates tagasihoidlikuks, kui tuli juttu lahkuminekust tema endisest elukaaslasest Kristel Mardisoost, kes oli nende kooselu ajal salaja abielus teise mehega. "See muutis mind enesekindlamaks. Taaskord kahtlustasin, et viga ei saa olla ainult ühes inimeses ja ühepoolne. Mündil on alati kaks poolt. Kahtlustasin, et minu mündi pool ei ole kõige tuhmim," märkis Tanel.