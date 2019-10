VIDEO | Kaua oodatud, kaunikene: Rebecca Kontuse uus singel sai innustust inimsuhetest 

Rebeccat on inspireerinud inimesed, kes tema eluteele sattunud: "Teinekord astub mõni inimene me õuele ainult hetkeks, aga suudab selle ajaga korraliku segaduse tekitada. Samas võib tulla ka keegi, kes kõik uuesti korda teeb ja seda ilma suurema kärata," lausub ta poeetiliselt. "See hoov on metafoor eluteele, kus kohtame erinevaid inimesi, mõnda ainult põgusalt, kuid harva juhtub ette ka neid, kes jäävad pikemaks ajaks me ellu."