Ivo Linna põdes aastate eest rängalt grippi: testamenti tegema ei hakanud, aga nali see küll polnud 

Koju jõudes ütles naisuke, et tal on väga huvitav nägu peas, teist nägu ja otsaesist katsudes sai selgeks, et see juba säriseb kõrgest palavikust. „Palavik oli juba üle 39 kraadi,“ meenutas Linna, kellel tol samal õhtul pidi olema mäng, aga sinna polnud ta suuteline minema. „Siis läks kohe joonega hullemaks! Kõik kondid valutasid, köha, nohu. Ühesõnaga kogu pakett,“ sõnas Linna.

Linna poeg Robert Linna oli tollal isa pärast väga mures, sest polnud teda nõnda kiduras seisus varem näinud. Korra mõtles sellelegi, et äkki on see hetk käes, kus isal tuleb muusiku pillid kotti panna.