VIDEO | Ott Lepland avaldas uue loo väljaspool Eestit koos superstaaride produtsendiga 

"Laul oli mul demona sahtlis juba mõnda aega. Esimesed proovisalvestused said tehtud juba suve lõpul ja nii see laulu sünniprotsess alguse sai. Selle laulu sõnum kannab endas ühte minu põhimõtet elus – pidev progress. Samuti leian, et elu loob palju võimalusi, millest tuleb kindlasti kinni haarata. Nii juhtus see ka antud laulu helikeele ja pildiga. See oli minu esimene kord salvestada oma laul ja muusikavideo Eestist eemal ning koostöös välismaa muusikaprodutsendiga. Ma olen ääretult tänulik ja õnnelik selle õpetliku kogemuse üle," võtab uued emotsioonid kokku Ott Lepland.

Loo produtsendiks on Londonis resideeruv Mo Hausler. One Direction, Everything Everything, Bat fo Lashes, Incognito, Brand New Heavies, Procol Harum, Mika ning Björk on vaid mõned nimed, kellega Mo on koostööd teinud. "See mees oskab laulda!" võtab paljunäinud produtsent lühidalt kokku töö koos Otiga. "Ida-Londoni suures loomemajas asuvas stuudios koos oma ala vaieldamatu professionaaliga salvestamine oli väga põnev väljakutse. See, millise täpsuse ja hoolega iga silpi ja nooti käsitleti, jättis väga sügava mulje," nendib laulja.

"Kõik mis hea" video valmis tuntud dokumentalisti ja režissööri Laur-Leho ’Lemo’ Kaljumetsa käe all. "See on hea näide loovast kollektiivsest ajust - kuidas tunni ajaga saab kriipsust paberil äge lugu, mida jutustada," kirjeldab Lemo videoloo sünniprotsessi. "Kui saab ühildada hea muusika, ägedad mõtted ja paraja annuse positiivset eneseirooniat, siis sellest paremat kompotti annab soovida," räägib filmimees.

Video idee autoriteks ning teostajateks olid Ott, Lemo ja Ott Leplandi manager Danel Pandre. "Jalutasime võttepäeval Londonis maha 16 kilomeetrit. Filmisime kohtades, mida me ei tundnud ning situatsioone, mis eksisteerisid esialgu ainult meie endi fantaasiates," räägib video saamisest Danel. "Usume, et saime mõnusalt detailirohke ja reaalsustaju proovilepaneva visuaalse loo," on autorid ühel meelel.