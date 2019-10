Keira Knightley paljastas teise lapse soo ja nime 

Nelja-aastase tütre Edie ema andis teisest rasedusest teada maikuisel moeüritusel, kuhu ilmus silmanähtavalt kõhukana. Augustikuistel paparatsofotodel paistis Keira olevat lapseootusega lõppjärku jõudnud, kuid beebi sünnist ta teada ei andnud. 10. oktoobril ilmus Knightley oma uue filmi Londoni esilinastusele juba tunduvalt saledamana, kuid rohkem infot uue ilmakodaniku asjus jagas alles nüüd The Telegraphi intervjuus.

Muusik James Rightoniga abielus olev Knightley tunnistas usutluses, et oli seitse nädalat tagasi ilmale toonud teise tütre. Beebi sai uhke nime: Delilah.

Keira rääkis, et kavatseb küll pooleks aastaks emapuhkusele jääda, kuid peab praegu töökohustuste tõttu kodust eemal viibima ja seetõttu on rinnapump agaras kasutuses. "Oleme kokku kuus tundi lahus, nii et pumpasin välja kolme toidukorra jagu," avameelitses ta. "Kui ma seda ei tee, siis mu rinnad plahvatavad."