PÄEVAHOROSKOOP: reede, 25.oktoober 

Tähtis on tasakaalukus ja jõuvarude mõistuspärane jagamine. Liigse pingutamisega kurnad end ja kaotad tegutsemistahte, ent kui aega õigesti planeerid, on su töö tulemuslik.

Päev soosib meeldivat suhtlust vastassooga. Juhuslikult satud kokku inimestega, kes on sulle sümpaatsed, kelle läheduses on hea olla ja kellega on paljustki rääkida.