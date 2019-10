PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 24.oktoober 

Ametialaselt võid end hetketi üsna küündimatuna tunda. See-eest saadab sind edu isiklikes asjus – mõistmist ja toetust kohtad eelkõige pere ja sugulaste ringis.

Tee panus sõprusele, ära pinguta liiga palju armastuse nimel! Suhted on paraku see valdkond, kus liigne aktiivsus toob pigem negatiivseid tagajärgi.

Sul on unistusi, millest nii mõnigi on saavutatav. Võtad asja realistlikult ja oled valmis pingutama selle nimel, et oma unelmaid ellu viia.