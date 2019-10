Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Metsa Mari elas Alutaguse põlislaanes 

„Ehitamiseks ta kelleltki luba ei küsinud,“ nentisid ajalehed ja kirjeldasid: „Korjas metsa alt poolpehkinud notte, katuse ladus kuusekorpaist, seinad tihendas saviga. „Häärber“ on kolm meetrit kõrge ja sama pikk. Sees on ruumi vaid voodil ja ahjul. Ait on mõni samm eemal, keset kuusetihnikut. Väikeses laudas on viis kana ja naine kavatseb võtta ka seapõrsa. Elamu on piiratud kahekordse taraga, mis peab elanikku ja tema mõneruutmeetrist põldu kaitsma metsloomade eest. Kogu see ehitus läks naisel maksma kaks krooni, mis kulus naelte ja uksehingede ostmiseks. Ülespidamist hangib Metsa Mari tubaka, seente ja metsmarjade müügiga.“