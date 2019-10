Dave Benton: mida välja annad, seda sa ka saad! 

Kasvasin üles perekonnas, kus jõuludeaeg oli püha aeg, rõõmuaeg. Kõige rohkem tähendas see kõigi jaoks seda, et sel ajal sai terve perekond kokku.

Olen õppinud lapsepõlve traditsioonidest seda, et koostegemine ja olemine on oluline. Perekond tuli kokku terveks päevaks ja jõulupühade ajal käisime külastasime ka teisi, kellest hoolisime. Samal ajal oli see aeg väga religioosne ja me austasime seda. Minu jaoks tähendas see kõik väga palju, eriti nähes inimesi niimoodi kokku tulemas. Jõulud on mulle, nagu see laul ütleb: „It´s the most wonderful time of the year“



Kuidas teie enda jaoks seletaksite ütluse „anda on alati parem kui saada“ tähendust?