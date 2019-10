Naispäästja argipäev: „Läksin õue, nägin eemal musta suitsu ja ütlesin lastele – täna läheb mul kauem.“ 

„Meie põhimõte on: tee seda, mis on huvitav! Ja pääste on ju huvitav!“ räägivad vaimustunult kaks säravat Aegviidu päästeseltsi naispäästjat Reet Kanger (42) ja Lilja Piibeleht-Tarassov (36). „Eks mehed seal algul ikka ilkusid, et küll on hea, nüüd on meil oma kohvikeetjad olemas. Aga see oli meil põhimõtteline otsus, et meie ei ole need, kes panevad kohvimasina käima. Kes tahab, teeb ise kohvi! Ega meilt oodatagi seda. Meid võetakse kui võrdseid. Arvame, et oleme ennast tõestanud!“