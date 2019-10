Briti suurima pere ema ootab 22. last 

„Nii et nüüd te siis teate, rahvas, et me saame lapse,“ ütles Morecambe'is (Lancashire'i krahvkond Inglismaal) elav Sue videos. Tema sõnul on rasedus jõudnud 15. nädalasse ja beebi peaks ilmale tulema aprillis. „Varsti saame lapse soo teada!“ Sue ise unistab pojast – siis oleks tal tütreid-poegi võrdselt, kumbagi 11. „Mul on natuke poisi tunne ...“ paljastab ta. Pere pesamuna on tüdruk – Bonnie Raye tuli ilmale mullu novembris.

Radfordid said tuntuks 2008. aastal, kui kirjutati, et pagaril ja tema proual on peatselt kuraditosin last (inglise keeles kõlab see veelgi asjakohasemalt: baker's dozen ehk pagaritosin.) Sue ja temast neli aastat vanem Noel olid tutvunud 1982. aastal, kui Sue oli seitsmene. Esimese lapse, poeg Chrisi, tõi ta ilmale juba 14aastasena. 1993. aastal peeti pulmi ning sündis teine laps, tütar Sophie.

Pere kaks vanimat last elavad juba oma käe peal. Sophie on teinud Sue'st kolmkordse vanaema, Chrisilgi on juba poeg. Ema-isa hoole all on Chloe (23), Jack (22), Daniel (20), Luke (18), Millie (17), Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2) ja Archie (18 kuud). Abielupaari 17. laps Alfie sündis 2014. aastal paraku surnuna.

Hommikul kulub kümme liitrit piima

Daily Maili teatel saab Ühendkuningriigi suurim pere iga nädal vaid 170 naelsterlingit ehk 200 eurot lapsetoetust. Kuus teeb see 800 eurot. See on Sue ja Noeli enese soov – nad ei taha riigilt liiga palju nõuda. Ülejäänud elamisraha teenib 48aastane pereisa oma pagariäriga. Lasterohke pere elab kümne magamistoaga majas, mille nad 2004. aastal ostsid 240 000 naelsterlingi eest. Igal õhtul kulub kraamimisele kolm tundi.

Igal hommikul maandub Radfordide kõhtu umbes kümme liitrit piima, kolm liitrit mahla ja kolm karbitäit krõbinaid. Mullustel jõuludel aeti ahju kolm kalkunit. Kartuleid tuli keeta ligi neli kilo, juurde veel hunnik köögivilja. Yorkshire'i pudinguid pisteti nahka tervelt 56. Kui kogu pere tahab restorani minna, tuleb Suel ja Noelil valmis panna 150 naelsterlingit ehk umbes 175 eurot. Kinoskäigule kulub samuti üle saja naela.

Reisile minnakse vähemalt seitsme kohvriga. Tänavu on hiigelpere käinud juba Floridas puhkamas. Plaanis on ka reis Madalmaadesse. Sue tunnistab, et pere väiksematel on raske silma peal hoida. „Tuleb vaadata, et mõni ära ei kaoks.“ Kuid välisreisid annavad aimu targast majandamisest. Sue kinnitabki, et otsib kõikjalt säästuvõimalusi. „Uskuge või mitte, grupiallahindlusi me tavaliselt ei saa, sest perepiletid on tihtipeale kahe täiskasvanu ja kahe lapse jaoks – meid aga on palju,“ seletas ta suvel Daily Maili intervjuus.