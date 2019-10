Film „Tähesõdade“ üheksanda osa treiler on teie ees! Toimetas Triin Tael , täna, 15:15 Jaga: M

Daisy Ridley Foto: Disney

„Tähesõdade“ fännid on kaua oodanud filmisaaga finaali ning kosmoseooperi üheksanda osa lõplikku treilerit on neil samuti tulnud kaua oodanud. Nüüd on filmi „Tähesõjad: Skywalkeri tõus“ klipp viimaks fännide ees.