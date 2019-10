Uuele Bondi-filmile on tehtud kolm lõppu 

Briti kõmulehe kinnitusel on režissöör Cary Joji Fukunaga ainus, kes teab, milline kolmest finaalist filmi "No Time To Die" lõppversiooni jõuab. "Kõik on teadmatuses, salatsemine ületab igasugused piirid," paljastas võtteplatsi allikas.