TÕELINE DIIVA! Eestis esineva Sarah Brightmani nõudmiste loetelu laiutab 69 leheküljel 

"Korraldajale täitmiseks mõeldud rider ehk soovide ja nõudmiste loetelu on üks mahukamaid," kommenteeris kontserdi pressiesindaja Reno Hekkonens. "Rider on 69 lehekülge pikk ja ülimalt detailne," lisas Hekkonens.

"Väga suurt tähelepanu on pööratud turvalisusele ning artisti ja esinejate heaolule," rõhutas kontserdi pressiesindaja, mainides, et muuhulgas on vaja teatritöö kogemusega kostüümide hooldajat. Nimelt võttis Sarah Brightman maailmatuurile "Hymn" kaasa muljetavaldava kleidikollektsiooni, mida katab 600 000 Swarovski kristalli.