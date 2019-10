Algas järgmise aasta Tallinn Music Weeki festivali esinemistaotluste vastuvõtt 

Kuni 1. detsembri südaööni on avatud veebipõhine esinemistaotluste voor muusikutele, kes soovivad üles astuda tuleval kevadel 12. korda toimuval TMW festivalil. Avaldused on oodatud mistahes muusikastiilide esindajatelt ning nii sooloartistidelt kui ka suurematelt kooslustelt üle kogu maailma.

TMW muusikaprogrammi juhi Roman Demchenko sõnul on tulevase festivali eesmärgiks pakkuda kolme päeva jooksul iseäranis tihedat ja kõrgetasemelist kava. „TMW tugevuseks on alati olnud hästi kureeritud mitmekesine programm. Et festival tuleks veelgi põnevam, kaasame tänavu programmiloomesse ka rahvusvahelisi kuraatoreid ja muusikabrände ning keskendume erilise hoolega iga artisti parimal võimalikul moel esile tõstvale produktsioonile.”

Alates 2009. aastast igal kevadel Tallinnas toimuv TMW on tuntud ühe mitmekesisema ja julgema muusikavalikuga talendifestivalina kogu Euroopas, mille mõjul on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ja võimalusi paljud Eesti ja muude riikide muusikud.

Viimaste aastate jooksul TMW-l esinenud Eesti artistide riigipiire ületavatest saavutustest väärivad esile tõstmist Mari Kalkuni, Maarja Nuudi ja Trad.Attack!'i esinemised maailmamuusika tähtsündmustel WOMEX ja WOMAD, samuti duo Maarja Nuut & Ruum leping TMW koostööpartnerist Briti plaadifirmaga 130701. Mart Avi on lisaks välisesinemistele Euroopast Kaug-Idani pälvinud kajastust sellistes mõjukates muusikaväljaanetes nagu MOJO, Wire ja the Quietus. I Wear* Experiment on tuuritanud lisaks Euroopale ka Hiinas, Lõuna-Koreas ja Singapuris, NOËP on esinenud muu hulgas Soome suurfestivalil Flow ning Kadri Voorandi erinevate projektide muusika on kõlanud nimekatel džässifestivalidel Euroopast USAni.