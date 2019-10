Aftonbladet: Victor Crone võistleb Rootsi eurolaulu valimisel 

Palaga "Storm" eestlastele Eurovisionilt 18. koha toonud Victor (27) on korra varemgi kodumaal Melodifestivalenil kaasa löönud. See juhtus 2015. aastal palaga "Det rår vi inte för” (“Me ei saa sinna midagi parata”), mille kaasautor oli Måns Zelmerlöw ja milles räppis Iraani päritolu Rootsi hiphoppar Behrang Miri. Tookord jäi edu saabumata.

Nüüd aga väidab Aftonbladet, et Victor naaseb kohalikku eelvooru. Tema konkurentide seas olevat ka mullune Melodifestivaleni finalist Hanna Ferm ning laulja-laululooja Jakob Karlberg. Rootsi väljaandele on teada, et Victori laul on Avicii stiilis.