Prints William on oma noorema venna Harry pärast mures 

Prints Harry pihtis 2017. aasta aprillis, kuidas ta oli leina oma ema Diana pärast 20 aastat maha surunud, nii et see väljendus enesehävituslikus käitumises. Nõustaja juurde läks Harry alles 28aastaselt, kui tundis, et teda olid õukonnakohustuste täitmisel tabanud ärevushood ning kui tal tekkis enda sõnul kange tahtmine kellelegi vastu lõugu virutada.

Samal teemal Inimesed Meghan: „Mind hoiatati, et Briti kõmulehed hävitavad mu elu.“ Värskes ITV dokfilmis "Harry & Meghan: An African Journey" räägib Sussexi hertsogipaar, kuidas Briti kõmuajakirjanduses ilmunud fabritseeringud on nende elu põrguks teinud. Harry tunnistas, et peab oma psüühikal kogu aeg silma peal hoidma. "Arvasin, et oht on möödas, aga äkki tuli kõik tagasi ja mõistsin äkitselt: "Ma pean selle asjaga tegelema.""

Prints kommenteeris esmakordselt ka kuuldusi, nagu oleks ta oma venna Williamiga tülis. Juba pikemat aega ringlevate kõlakate järgi võib põhjuseks olla Meghan, ennekõike teda tabanud negatiivne pressikajastus eesotsas isa Thomas Markle'i ja poolõe Samantha skandaalsete väljaütlemistega.

Üllatuslikult ei hakanudki Harry intervjueerima väidet ümber lükkama. "Selles rollis, selles ametis ja selles surve all olevas peres juhtub paratamatult igasuguseid asju. Aga vaadake, me oleme vennad, me jääme alati vendadeks. Tõsi, astume praegusel hetkel kumbki oma rada mööda, aga olen alati Williami jaoks olemas ja nagu ma tean, ka tema minu jaoks."