Löö tantsukingad läikima! Elektroonilise muusika tipptegija Sigma esineb Tallinnas ja Tartus 

Eestlased armastavad Sigmat ja nende siinsed esinemised on alati ülisuure energiaga olnud. Duo jätkuv populaarsus on mujal maailmas teinud neist suurte tantsumuusikafestivalide pealavade artisti, Eestis aga astutakse üles hoopiski kahe eksklusiivsema ja veidi intiimsemas keskkonnas toimuva klubisõuga.

Samal teemal Saund GALERII | Weekendi kolmas päev peegeldas inimeste silmis väsimust Reedel, 15. novembil esinetakse legendaarses Tallinna klubis Hollywood ja laupäeval, 16. novembril Tartus endises Atlantise majas asuvas ning spetsiaalselt kontsertide ja erisündmuste tarbeks loodud Alexela Loomelaval.

Sigma liikmed on Cameron Edwards ja Joseph Lenzie. Nad said laiemalt tuntuks 2010. aastal, kui avaldasid koostöös DJ Freshiga singli “Lassitude”. See hitt tõi neile rohkelt võimalusi valmistada remikse sellistele nimedele nagu Ellie Goulding, Eric Prydz, Groove Armada jpt.

Tõeline läbimurre saabus aga 2014. aastal lauluga “Nobody To Love”, mis jõudis nii Suurbritannia kui kümnete teiste riikide singlimüügitabelite tippudesse. See superhitt on tänaseks kogunud üle 300 miljoni striimi Spotifys ja YouTube’is.

Sigma edu jätkus veel samal aastal, kui koostöös lauljatariga Paloma Faith avaldatud singel “Changing” tõusis samuti Inglismaa tabeli kõrgeimale poodiumikohale. Edasi ilmusid juba “Higher”, “Glitterball” ja “Redemption”, mis kõik pälvisid rahvusvahelise tunnustuse ja kõrged kohad maailma olulisemates edetabelites. Suuresti tänu Sigmale muutus drum’n’bass stiilina popmuusikas väga levinuks.

Sigma debüütalbum “Life” avaldati 2015. aasta detsembris ning see saavutas nende kodumaal lausa kuldplaadi staatuse. Hetkel valmistub Sigma välja andma uut stuudioalbumit “Nightingale”. Just sellele rajab teed ka eelmisel nädalal plaadifirma Universal Music alt ilmunud värseim hitimaiguline singel “You And Me As One”. Palale andis oma hääle Briti hinnatud soulilaulja Jack Savoretti.

Sigma minituuril Tallinnas ja Tartus astuvad lisaks neile üles siinse klubimaastiku tuntud tegijad Klaus, Nix & Jonny ja Rämmar DJ’d.